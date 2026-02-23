Progetto CostruiAMO il futuro premiati i giovani talenti delle scuole di Avellino

Il concorso provinciale di progettazione "CostruiAMO il Futuro" è promosso dall'I.T.G. "De Sanctis – D’Agostino – Amatucci" Premiati i nuovi talenti del concorso provinciale di progettazione “CostruiAMO il Futuro”, promosso dall’I.T.G. “De Sanctis – D’Agostino – Amatucci”, iniziativa inserita nel Progetto di Orientamento in Ingresso e patrocinata dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Avellino e dal Collegio dei Geometri della Provincia di Avellino. Alla cerimonia erano presenti il Dirigente Scolastico Pietro Caterini, il referente del plesso Massimo Maglio, la referente dell’orientamento Stefania Massa, il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Avellino Gerardo Acerra e il Presidente del Collegio dei Geometri della Provincia di Avellino Antonio Santosuosso, a testimonianza del forte legame sinergico tra scuola, professioni tecniche e mondo del lavoro. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

La graduatoria delle scuole calcio di Bologna, quanto costano e quali sono quelle che sfornano i talenti del futuroLa graduatoria delle scuole calcio di Bologna offre una panoramica sui costi e sulle strutture che formano i talenti sportivi del futuro.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: La quarta edizione del Premio Costruiamo il Futuro per ringraziare gli eroi del quotidiano; CostruiAMO il Futuro, premiati i giovani talenti del design; Costruiamo il futuro: premiati i nuovi talenti del concorso provinciale; A Verona apre l’Ance kids space, cantiere per i più piccoli.

Costruiamo il futuro. I pediatri della Fimp contro l’obesità e per i corretti stili di vita alimentariPresentato il progetto che intende perfezionare le conoscenze in tema di obesità, eccesso ponderale e corretti stili di vita alimentari per favorire le scelte consapevoli delle famiglie. Previste 10 ... quotidianosanita.it

CostruiAMO il Futuro, premiati i giovani talenti del territorio al Geometra di AvellinoAll’Istituto Tecnico De Sanctis – D’Agostino – Amatucci consegnati i riconoscimenti del concorso provinciale e 17 borse di studio ai futuri iscritti ... irpinianews.it

Gruppo Costruzioni Napoli. . Gettiamo le basi per un futuro solido. Un nuovo progetto prende forma, firmato Gruppo Costruzioni Napoli. Costruiamo spazi pensati per durare nel tempo, dove innovazione, sicurezza e attenzione ai dettagli si incontrano per d - facebook.com facebook