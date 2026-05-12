Il leader europeo ha ribadito che la responsabilità per la mediazione sui temi relativi all’Ucraina spetta esclusivamente ai 27 Stati membri dell’Unione europea. Non sono stati menzionati altri soggetti o rappresentanti come mediatori ufficiali. Nel frattempo, Kiev ha rifiutato subito la candidatura di un ex cancelliere tedesco come possibile mediatore, senza fornire ulteriori dettagli sulle ragioni di questa scelta.

? Punti chiave Chi è il leader europeo proposto da Tajani per la mediazione?. Perché Kiev ha bocciato immediatamente la candidatura di Gerhard Schröder?. Quali sono le condizioni non negoziabili di Von der Leyen per la pace?. Come reagirà l'Europa alla strategia diplomatica proposta da Putin?.? In Breve Sybiha boccia Schröder e propone altri leader europei al vertice di Bruxelles.. Tajani suggerisce Antonio Costa come mediatore istituzionale per l'Unione Europea.. Von der Leyen esige il ritorno dei bambini ucraini rapiti dalla Russia.. Trump riferisce la caduta di 25 mila soldati nell'ultimo mese di combattimenti.. A Bruxelles, il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani ha ribadito l’11 maggio 2026 che la scelta del mediatore per il conflitto in Ucraina spetta esclusivamente ai ventisette Paesi dell’Unione Europea e non alla Russia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tajani: la mediazione per l’Ucraina spetta solo ai 27 Paesi UE

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