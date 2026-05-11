Ucraina Tajani | ‘il negoziatore lo sceglie la UE non la Russia’
Il ministro degli Esteri ha dichiarato che la scelta del negoziatore per l’Europa spetta esclusivamente all’Unione Europea e non alla Russia. La frase è stata pronunciata al suo arrivo al consiglio Esteri, senza ulteriori dettagli sul contesto o sulle modalità di selezione. Tajani ha ribadito questa posizione in un momento di discussione sulle relazioni internazionali e le negoziazioni con Mosca.
Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani arrivando al consiglio Esteri. “Sarà una decisione presa collegialmente dai 27 Paesi dell’Ue, ma intanto dobbiamo vedere se la Russia vuole veramente la pace, io lo spero”, ha aggiunto. Rispondendo ad una domanda se il presidente del Consiglio Europeo possa essere un candidato, Tajani ha detto: “È un nome prestigioso”.ANSA Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * .🔗 Leggi su Imolaoggi.it
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La Stampa. . Il presidente russo Putin ha spiegato di essere pronto ad accettare come negoziatore dell'Unione Europea con Mosca qualsiasi leader che non abbia espresso giudizi negativi sulla Russia. Ma personalmente, ha detto parlando con i giornalisti, il facebook