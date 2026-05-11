Ucraina Tajani | ‘il negoziatore lo sceglie la UE non la Russia’

Il ministro degli Esteri ha dichiarato che la scelta del negoziatore per l’Europa spetta esclusivamente all’Unione Europea e non alla Russia. La frase è stata pronunciata al suo arrivo al consiglio Esteri, senza ulteriori dettagli sul contesto o sulle modalità di selezione. Tajani ha ribadito questa posizione in un momento di discussione sulle relazioni internazionali e le negoziazioni con Mosca.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui