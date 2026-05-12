Taglio accise | arriva lo sconto sui carburanti e il controllo prezzi

Il governo ha annunciato uno sconto sui carburanti attraverso un taglio alle accise, accompagnato dall’introduzione di un sistema di controllo dei prezzi chiamato Mister Prezzi. Questa misura mira a monitorare i costi alla pompa e a contenere gli aumenti. I fondi per compensare l’incremento del gasolio saranno forniti tramite risorse statali destinate a sostenere i distributori. La novità riguarda anche l’applicazione di sconti diretti ai consumatori.

? Punti chiave Come influirà il controllo di Mister Prezzi sui listini alla pompa?. Chi riceverà i fondi per compensare l'aumento del gasolio?. Quali ministeri finanzieranno concretamente questo taglio di 527 milioni?. Quando saranno pronti i decreti per attivare i crediti d'imposta?.? In Breve Taglio di 24,4 centesimi al litro tra il 19 marzo e il 7 aprile.. Fondo da 100 milioni per autotrasportatori e credito d'imposta 20% per la pesca.. Mister Prezzi e Guardia di Finanza vigilano sulla catena distributiva fino a metà giugno.. Copertura di 527,4 milioni di euro tramite spending review sui budget ministeriali.. Il Senato e la Camera hanno approvato il decreto Dl 332026, stabilendo un taglio di 24,4 centesimi al litro sulle accise di benzina e gasolio per il periodo compreso tra il 19 marzo e il 7 aprile.🔗 Leggi su Ameve.eu

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