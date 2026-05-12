Taglio accise | arriva lo sconto sui carburanti e il controllo prezzi

Da ameve.eu 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo ha annunciato uno sconto sui carburanti attraverso un taglio alle accise, accompagnato dall’introduzione di un sistema di controllo dei prezzi chiamato Mister Prezzi. Questa misura mira a monitorare i costi alla pompa e a contenere gli aumenti. I fondi per compensare l’incremento del gasolio saranno forniti tramite risorse statali destinate a sostenere i distributori. La novità riguarda anche l’applicazione di sconti diretti ai consumatori.

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? Punti chiave Come influirà il controllo di Mister Prezzi sui listini alla pompa?. Chi riceverà i fondi per compensare l'aumento del gasolio?. Quali ministeri finanzieranno concretamente questo taglio di 527 milioni?. Quando saranno pronti i decreti per attivare i crediti d'imposta?.? In Breve Taglio di 24,4 centesimi al litro tra il 19 marzo e il 7 aprile.. Fondo da 100 milioni per autotrasportatori e credito d'imposta 20% per la pesca.. Mister Prezzi e Guardia di Finanza vigilano sulla catena distributiva fino a metà giugno.. Copertura di 527,4 milioni di euro tramite spending review sui budget ministeriali.. Il Senato e la Camera hanno approvato il decreto Dl 332026, stabilendo un taglio di 24,4 centesimi al litro sulle accise di benzina e gasolio per il periodo compreso tra il 19 marzo e il 7 aprile.🔗 Leggi su Ameve.eu

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