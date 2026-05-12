Pellegrino ci prova ma Sinner tira dritto | chi troverà ai quarti Clamoroso Darderi che asfalta Zverev

Jannik Sinner si è imposto nel derby italiano degli ottavi agli Internazionali d’Italia, battendo Andrea Pellegrino. Pellegrino aveva provato a resistere, ma Sinner ha continuato a spingere senza sosta, ottenendo la vittoria. Nel frattempo, il torneo ha visto un risultato sorprendente con la vittoria di Darderi su Zverev, una delle teste di serie. Ora, i quarti di finale sono pronti per accogliere i vincitori di queste sfide.

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