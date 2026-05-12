Pellegrino ci prova ma Sinner tira dritto | chi troverà ai quarti Clamoroso Darderi che asfalta Zverev
Jannik Sinner si è imposto nel derby italiano degli ottavi agli Internazionali d’Italia, battendo Andrea Pellegrino. Pellegrino aveva provato a resistere, ma Sinner ha continuato a spingere senza sosta, ottenendo la vittoria. Nel frattempo, il torneo ha visto un risultato sorprendente con la vittoria di Darderi su Zverev, una delle teste di serie. Ora, i quarti di finale sono pronti per accogliere i vincitori di queste sfide.
Va a un implacabile Jannik Sinner il derby azzurro valevole per gli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia contro la rivelazione del torneo, Andrea Pellegrino. Continua senza perdere neanche un set il cammino dell’altoatesino verso l’unico Masters 1000 non ancora in bacheca del numero uno al mondo, il torneo che gli permetterebbe di conquistare il Career Golden Masters. «Bravo Andrea!», ha scritto Sinner sulla telecamera alla fine del match, complimentandosi contro il suo avversario, che si è detto «contento così». Ad attendere il numero uno al mondo ai quarti di finale ci sarà il vincente della sfida tra Andrey Rublev e Nikoloz Basilashvili.🔗 Leggi su Open.online
Notizie correlate
Pellegrino ci prova, ma Sinner tira dritto. Jannik vola ai quarti a Roma: chi sarà il prossimo avversario. Avanza anche DarderiVa a un implacabile Jannik Sinner il derby azzurro valevole per gli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia contro la rivelazione del torneo,...
Leggi anche: ATP Santiago 2026, sarà derby tra Darderi e Pellegrino ai quarti! Avanza Hanfmann