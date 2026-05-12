svizzera passeggero della mv hondius in isolamento

In Svizzera è stato segnalato un caso di Hantavirus. La persona infetta aveva viaggiato sulla nave Mv Hondius. Le autorità sanitarie stanno monitorando la situazione e hanno avviato le procedure di sicurezza. Al momento, non sono stati comunicati dettagli aggiuntivi sul paziente o sulle eventuali misure adottate. La notizia è stata resa pubblica dalle fonti ufficiali.

La Svizzera conosce un caso di Hantavirus. L’uomo contagiato è un passeggero che aveva viaggiato sulla Mv Hondius. La nave da crociera è ormai famosa alle cronache. Sulla stessa è scoppiato il focolaio del virus Andes, raro ceppo di hantavirus associato anche a possibili contagi interumani. L’uomo è ricoverato e in isolamento dopo il rientro in Svizzera Svizzera, nuovo caso di Hantavirus. Cresce l’attenzione internazionale attorno al focolaio di hantavirus scoppiato sulla nave da spedizione Mv Hondius. Il Corriere del Ticino scrive di un nuovo caso in Svizzera. E’ un uomo adulto rientrato dal viaggio e ora ricoverato in isolamento dopo la positività al virus Andes.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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Hantavirus, primo contagio in Svizzera del ceppo Andes: falla nei controlli sulla nave da crociera

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