Hantavirus 22 passeggeri britannici della MV Hondius in isolamento in ospedale

Venti due passeggeri britannici evacuati dalla nave da crociera MV Hondius sono arrivati nel Regno Unito e sono stati messi in isolamento in ospedale. La nave aveva registrato un focolaio di hantavirus tra i passeggeri e l'equipaggio, portando all'intervento delle autorità sanitarie. Nessun dettaglio sui sintomi o sulle condizioni di salute è stato reso noto. La situazione è sotto controllo e sono state attivate le procedure di sicurezza.

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Sono arrivati nel Regno Unito i passeggeri britannici che ieri sono stati evacuati dalla nave da crociera MV Hondius, su cui si è sviluppato un focolaio di hantavirus. I 22 cittadini coinvolti sono stati fatti salire su degli autobus e poi portati in ospedale, dove dovranno rimanere in isolamento. Sono rientrati con un volo charter da Tenerife, dove la nave ieri ha sbarcato i suoi 140 passeggeri. Le 22 persone in quarantena saranno isolate in ospedale per un minimo di 72 ore, dopodiché sarà loro chiesto di restare a casa per altri 72 giorni, ha dichiarato l’ Agenzia britannica per la sicurezza sanitaria (UKHSA). Questo articolo Hantavirus,...🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Hantavirus, 22 passeggeri britannici della MV Hondius in isolamento in ospedale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video “Hantavirus Risk Is Really Low,” Says UK Hospital Chief Amid Cruise Crisis | APT Notizie correlate Allarme hantavirus sulla nave MV Hondius: caccia ai 29 passeggeri sbarcati prima dell’isolamentoABBONATI A DAYITALIANEWS Scattano i controlli sanitari internazionali Le autorità sanitarie di diversi Paesi stanno lavorando per rintracciare i... Hantavirus, la Guardia Civil scorta i passeggeri della MV HONDIUS all'aeroporto di TenerifeA Tenerife continuano le operazioni di soccorso dei passeggeri della MV Hondius, la nave da crociera su cui si è sviluppato un focolaio di hantavirus. Argomenti più discussi: Hantavirus, 22 passeggeri britannici della MV Hondius in isolamento in ospedale; Hantavirus, l'OMS: I passeggeri della Hondius vanno monitorati per 42 giorni; Hantavirus, l'arrivo nel Regno Unito dei passeggeri britannici della MV Hondius; Corsa contro il tempo per fermare l'Hantavirus: quattro isolati in Italia, rete di controlli in tutta Europa. I paracadutisti britannici saltano da un A400M e atterrano su Tristan da Cunha per un sospetto caso di hantavirus - Reddit reddit