Hantavirus | primo caso in Svizzera dopo la crociera della MV Hondius

In Svizzera si è registrato il primo caso di hantavirus, poco dopo la crociera della nave MV Hondius. Le autorità sanitarie stanno seguendo attentamente i passeggeri che potrebbero essere stati esposti al virus, trasmesso principalmente dai roditori. L'attenzione si concentra su coloro che hanno avuto contatti stretti o hanno soggiornato nelle aree potenzialmente infette della nave. Nessuna altra informazione su eventuali sviluppi o altri soggetti coinvolti è stata ancora comunicata.

? Cosa scoprirai Come può un virus trasmesso da roditori colpire passeggeri su una nave?. Chi sono i passeggeri a rischio monitorati dalle autorità sanitarie?. Perché i sintomi possono manifestarsi anche otto settimane dopo il viaggio?. Dove si sono diffusi i contagi dopo il rientro dei crocieristi?.? In Breve Tre decessi registrati tra un olandese l'11 aprile e un tedesco il 2 maggio.. Contagio tramite secrezioni di roditori con tasso di mortalità del 40% secondo CDC.. Monitoraggio di oltre 80 persone che hanno viaggiato sullo stesso aereo post-crociera.. Sintomi possono manifestarsi fino a otto settimane dopo l'esposizione al virus andino.. Un cittadino svizzero è stato ricoverato a Zurigo dopo aver contratto l’hantavirus, segnando il primo caso rilevato in Svizzera legato all’emergenza sanitaria sulla nave MV Hondius.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Hantavirus: primo caso in Svizzera dopo la crociera della MV Hondius Notizie correlate Primo contagiato in Svizzera dopo la crociera dell’orrore: cresce l’allarme per l’hantavirus sulla nave MV HondiusSi allarga il caso della nave da crociera MV Hondius, al centro di un’emergenza sanitaria internazionale dopo un focolaio di hantavirus che ha già... Leggi anche: Un caso di hantavirus in Svizzera: l’uomo era stato a bordo della MV Hondius. E le Canarie rifiutano l’attracco della nave Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Hantavirus, casi su nave da crociera: cosa sappiamo; Hantavirus, un paziente ricoverato a Zurigo; Primo contagiato in Svizzera dopo la crociera dell’orrore: cresce l’allarme per l’hantavirus sulla nave MV Hondius; Focolaio di hantavirus sulla crociera Mv Hondius: nuovo caso in Argentina non collegato ai contagi a bordo. Hantavirus, primo contagio in Svizzera del ceppo Andes: falla nei controlli sulla nave da crociera. Ecco cosa sappiamoL’Organizzazione Mondiale della Sanità ha confermato l'identificazione di un nuovo caso di Hantavirus in Svizzera in un passeggero ... msn.com Hantavirus, primo caso in SvizzeraL’uomo era rientrato a fine aprile con la moglie. I test hanno confermato il ceppo Andes, lo stesso legato ai casi sulla nave MV Hondius, bloccata nell’Atlantico. Paziente isolato all'USZ ... ticinolibero.ch Come sta il nucleare iraniano. In nave con l’Hantavirus. Gran Bretagna al voto (storico) | Il nuovo episodio del podcast «Giorno per giorno» x.com In tutto il mondo la notizia di Hantavirus e i suoi potenziali risvolti per la salute pubblica globale e’ la prima nei telegiornali e nei siti web di tv e giornali online. In Italia si continua a parlare solo di Garlasco. Ornai anche l’informazione libera passa quasi unicam - facebook.com facebook