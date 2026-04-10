Variante Aurelia dalla terza corsia al nuovo svincolo ' Modigliani Forum' | ecco il maxi progetto da 100 milioni

La Variante Aurelia sta per essere sottoposta a un importante intervento, con un investimento complessivo di 100 milioni di euro. La giunta ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica, che prevede la realizzazione di una terza corsia e di un nuovo svincolo denominato 'Modigliani Forum'. I lavori mirano a migliorare la viabilità e a rinnovare la struttura stradale esistente.

La Variante Aurelia è pronta a cambiare volto con un maxi intervento per il quale la giunta ha approvato il Progetto di fattibilità tecnica ed economica (Pfte). L’obiettivo è mettere a norma il tratto tra Livorno Sud e Stagno, con carreggiate più larghe, svincoli ridisegnati, ponti e cavalcavia. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

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