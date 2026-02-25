Viabilità approvata la delibera per il nuovo svincolo del casello autostradale dell' A1

Il capogruppo del Pd Campanini: “Faciliterà il collegamento con le Fiere, evitando le code in occasione degli eventi più importanti" Nel consiglio comunale di lunedì 23 febbraio è stata approvata la delibera con cui si avvia la realizzazione del nuovo svincolo del casello autostradale A1. “Faciliterà il collegamento con le Fiere - evitando le code in occasione degli eventi più importanti - distinguendolo dal traffico lungo la viabilità ordinaria con miglioramento anche di quest'ultima - sottolinea il capogruppo del Pd Sandro Campanini. ”Si tratta di un passaggio complesso dal punto di vista progettuale, visto che negli anni quell'area si è trasformata, ma atteso, importante e utile per i visitatori della Fiera e per chiunque debba transitare nell'area". 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Leggi anche:

Chiavari, scatta la chiusura del casello autostradale

Rifacimento dell'asfalto, chiuso l'accesso allo svincolo autostradale

Temi più discussi: Benevento, serve impegno concreto contro buche e strade dissestate: la viabilità è un banco di prova per Comune e Provincia; Viabilità, piano di interventi per 830mila euro; Rapallo, al via l’iter per il riassetto della viabilità e dei parcheggi in Via Casale; Dopo il maltempo, lo stato di calamità: solo a Ronciglione 12 milioni di euro di danni.

In seguito agli incontri pubblici approvata la modifica alla delibera del piano che disciplina circolazione e sosta nel comune di RavennaLa giunta comunale ha approvato la modifica alla delibera del piano che disciplina la circolazione e la sosta nelle aree pedonali, nelle Ztl, nelle Zpru e nei centri abitati del comune di Ravenna, all ... ravennawebtv.it

Benevento, serve impegno concreto contro buche e strade dissestate: la viabilità è un banco di prova per Comune e ProvinciaCinque­centomila euro per la manutenzione straordinaria della viabilità comunale. È il cuore della delibera approvata l’altro giorno dalla Giunta guidata dal sindaco Clemente Mastella, che ha dato il ... ntr24.tv

Roma stanzia 100 milioni per i lavori di manutenzione strade con una variazione di bilancio approvata dalla Giunta. Dove andranno le risorse e cosa cambia per viabilità e sicurezza - facebook.com facebook

Viabilità, rigenerazione urbana e digitalizzazione: la Giunta comunale di Campobasso ha approvato la prima variazione al bilancio di previsione 2026-2028. #IoSeguoTgr x.com