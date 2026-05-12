Recentemente è emersa una richiesta particolare avanzata da Robert Lewandowski alla Juventus, che ha influenzato il proseguimento della trattativa. Il nome dell’attaccante polacco ha attirato attenzione nel mondo del calcio, creando scalpore tra i tifosi e gli addetti ai lavori. La trattativa tra il giocatore e il club si è interrotta a causa di questa richiesta, che ha impedito il perfezionamento dell’accordo.

di Alessio Lento Alla Juventus il nome fa rumore, perché Robert Lewandowski non è un attaccante qualsiasi. Ma da solo non basta a costruire una trattativa. Servono soldi, margini, volontà vera e. soprattutto. numeri che non facciano saltare il banco prima ancora di sedersi. Il punto sarebbe proprio questo. Non la suggestione tecnica, che resta enorme, ma la richiesta economica arrivata dall’entourage del polacco. Una cifra che, per il calcio italiano di oggi, rischia di chiudere il discorso prima di aprirlo davvero. La richiesta di Zahavi a Juve e Milan. Secondo quanto raccontato da Luca Momblano a Juventibus, il Milan avrebbe già sondato il terreno con l’agente Pini Zahavi, mettendo sul tavolo una prima ipotesi di proposta da 7 milioni netti a stagione per tre anni.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Svelata la folle richiesta di Lewandowski alla Juventus: così l’affare non si fa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Ederson alla Juventus? Si complica la pista Atletico: svelata la richiesta dell’Atalantadi Redazione JuventusNews24Ederson alla Juventus? Si complica la pista Atletico: svelata la richiesta dell’Atalanta per lasciar partire il...

Lewandowski, svelata la volontà del Barcellona. Juve e Milan restano alla finestradi Redazione JuventusNews24Lewandowski, il futuro del centravanti blaugrana è incerto con Juve e Milan sullo sfondo.