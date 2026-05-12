Suwarso | Il Como ha i soldi? Non sempre aiutano Gli italiani costano e non si possono pagare a rate

Il presidente del club ha affermato che il Como, dopo aver ottenuto la qualificazione europea, giocherà le prossime partite allo stadio Sinigaglia e ha annunciato che i lavori di ristrutturazione potrebbero iniziare anche la domenica successiva alla sfida con il Parma. Ha anche commentato sulla disponibilità finanziaria della società, sottolineando che gli aiuti economici non sempre sono sufficienti, evidenziando che gli italiani rappresentano un costo che non si può pagare a rate.

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Como nelle coppe per la prima volta in 119 anni di storia. Fabregas in panchina, Ludi alla scrivania, i ragazzi in campo si prendono tutto il merito. Ma dietro di loro c’è una figura che li tiene tutti insieme: Mirwan Suwarso. Presidente, avete sempre faticato a pronunciare la parola 'Europa'. Vi siete liberati da questo tabù? “Sì, finalmente ne possiamo parlare”. Geniale la maglietta 'Como si dice Europa?'. Di chi è stata l’idea? “Di Fabregas, l’ha fatta fare lui”. Giocherete le coppe al Sinigaglia? “Speriamo, dovremmo riuscire a completare il progetto di ristrutturazione alla fine dell’estate.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Suwarso: "Il Como ha i soldi? Non sempre aiutano. Gli italiani costano, e non si possono pagare a rate" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: COSì IL PRESIDENTE. Suwarso chiarisce: "Troppi stranieri? I giocatori italiani costano troppo» I soldi aiutano ma non fanno la felicità: perché il Como in Champions sarebbe davvero una favolaMa quale favola: con i soldi son bravi tutti a fare calcio! Uno degli argomenti più sentiti e inflazionati sul Como, che tende a sminuire lo... Argomenti più discussi: Suwarso: Pronti alla sfida; Intervista a Mirwan Suwarso: Vogliamo giocare in Europa nel nostro stadio; Como, Suwarso: Giocheremo le coppe al Sinigaglia, Nico Paz? Dipende tutto dal Real; L’idea di Suwarso Stadio e italiani si cresce così. Il presidente del Como Suwarso: Nonostante il risultato finale, sono incredibilmente orgoglioso della nostra squadra. Ha dato tutto in campo e ha combattuto con vero onore. Questo è lo spirito che ci definisce. Tuttavia, l’orgoglio per la nostra prestazione non x.com È arrivato il momento per Cesc Fabregas di tornare a casa? Ha fatto un lavoro incredibile con il piccolo Como. 80 partite: 34V, 22N, 24P. 131 gol, 97 subiti. Attualmente 6° in Serie A. Dategli il lavoro, un contratto a lungo termine e lasciatelo costruire un progett reddit Il presidente del Como, Suwarso, fissa gli obiettivi per il futuro: restyling dello stadio, il nodo Nico Paz e la strategia sui giovaniIl presidente del Como, Suwarso, fissa gli obiettivi per il futuro: restyling dello stadio, il nodo Nico Paz e la strategia sui giovani ... calcionews24.com