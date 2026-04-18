Il presidente del Como ha commentato la presenza di stranieri nei club di Serie A, affermando che i giocatori italiani risultano troppo costosi. La sua dichiarazione è arrivata durante un convegno a Reggio Emilia, a cui ha partecipato da remoto a causa di un incidente sulla A1. La discussione si è concentrata sui costi del mercato dei calciatori italiani rispetto a quelli stranieri.

"Troppi stranieri nei club di Serie A? Gli italiani costano troppo". Così il presidente del Como Mirwan Suwarso, intervenuto “a distanza“ (causa traffico per incidente sulla A1) al convegno organizzato a Reggio Emilia prima della partita. "Non credo sia un problema esclusivamente del Como. Il Milan ha solo Gabbia, Bartesaghi. E parliamo del Milan, uno dei più grandi club italiani. Il problema riguarda anche le modalità di pagamento: acquistare all’estero è differente, puoi pagare in differenti rate, in Italia no". Nel dettaglio: "Quando abbiamo avuto l’occasione, abbiamo preso ad esempio Belotti a parametro zero. Magari potevamo volere Orsolini del Bologna, Parisi della Fiorentina, Bastoni o Barella dell’Inter, ma i costi sono elevati.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - COSì IL PRESIDENTE. Suwarso chiarisce: "Troppi stranieri? I giocatori italiani costano troppo»

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