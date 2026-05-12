Suwarso | Al Como li vorremmo gli italiani ma costano troppo e non si pagano a rate

Il club di calcio ha raggiunto per la prima volta in oltre un secolo una qualificazione alle competizioni europee, suscitando attenzione e discussioni sul suo futuro. Un dirigente ha dichiarato che vorrebbe ingaggiare giocatori italiani, ma i costi sono troppo elevati e non si possono pagare a rate. La questione economica si intreccia con la volontà di rafforzare la squadra, aprendo nuovi interrogativi sulla sostenibilità delle scelte sportive e finanziarie.

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