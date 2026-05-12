Suwarso | Al Como li vorremmo gli italiani ma costano troppo e non si pagano a rate
Il club di calcio ha raggiunto per la prima volta in oltre un secolo una qualificazione alle competizioni europee, suscitando attenzione e discussioni sul suo futuro. Un dirigente ha dichiarato che vorrebbe ingaggiare giocatori italiani, ma i costi sono troppo elevati e non si possono pagare a rate. La questione economica si intreccia con la volontà di rafforzare la squadra, aprendo nuovi interrogativi sulla sostenibilità delle scelte sportive e finanziarie.
I soldi, il Como, gli italiani. I soldi, di nuovo. Sono temi che si intrecciano sempre di più, ora che quella strana creatura ricchissima ma di provincia ha conquistato la prima qualificazione nelle coppe europee in 119 anni di storia. Mirwan Suwarso è l’uomo dei soldi del Como, ormai un nome con cui fare i conti ma di cui non abbiamo ancora preso le misure. Spiega alla Gazzetta dello Sport che avere un sacco di soldi a volte è un problema, per esempio. “Non ci interessa cosa dice la gente. È chiaro che le risorse aiutano, ma il calcio è pieno di esempi dove questa equazione non è arrivata fino in fondo. Il focus non è vedere come si spendono i soldi ma rendere un club profittevole e sostenibile.🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Notizie correlate
Leggi anche: Suwarso: "Il Como ha i soldi? Non sempre aiutano. Gli italiani costano, e non si possono pagare a rate"
Leggi anche: COSì IL PRESIDENTE. Suwarso chiarisce: "Troppi stranieri? I giocatori italiani costano troppo»
Argomenti più discussi: Suwarso: Pronti alla sfida; Como, Suwarso: Giocheremo le coppe al Sinigaglia, Nico Paz? Dipende tutto dal Real; Intervista a Mirwan Suwarso: Vogliamo giocare in Europa nel nostro stadio; L’idea di Suwarso Stadio e italiani si cresce così.
Suwarso: Al #Como li vorremmo gli italiani, ma costano troppo e non si pagano a rate Alla Gazzetta dello Sport: Non ci interessa cosa dice la gente. È chiaro che le risorse aiutano, ma il calcio è pieno di esempi dove questa equazione non è arrivata fino in f facebook
Mirwan Suwarso, presidente del Como a @Gazzetta_it: ? Siamo sempre alla ricerca di italiani. Certo che me ne piacciono tanti, Orsolini, Bastoni, Dimarco... ma non ce li possiamo permettere. Anche Venturino è forte, Cambiaghi, #Pellegrini della #Lazio. x.com
Il presidente del Como, Suwarso: Non ci sono abbastanza italiani a Como? Ci piacerebbe avere Orsolini, Parisi, Barella o Bastoni, ma sono costosi, comunque stiamo cercando di migliorare questa situazione nel nostro settore giovanile. reddit
Arriva la conferma del presidente del Como! Pellegrini è una priorità per FabregasMirwan Suwarso, presidente del Como, ha confermato l’interesse emerso nelle ultime ore per il laterale di proprietà della Lazio Luca Pellegrini Il futuro di Luca Pellegrini potrebbe tornare al centro ... lazionews24.com