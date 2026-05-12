Paura per un surfista bloccato al largo nel lago da vento e onde | intervento in forze dei vigili del fuoco

Un surfista è rimasto bloccato al largo del Lago di Como a causa di vento e onde. I vigili del fuoco sono intervenuti con un intervento diurne per soccorrerlo. La persona si trovava in difficoltà nelle acque vicino a Abbadia Lariana. La squadra di soccorso ha operato per mettere in salvo il surfista e riportarlo in sicurezza a riva.

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