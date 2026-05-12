Paura per un surfista bloccato al largo nel lago da vento e onde | intervento in forze dei vigili del fuoco

Da leccotoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un surfista è rimasto bloccato al largo del Lago di Como a causa di vento e onde. I vigili del fuoco sono intervenuti con un intervento diurne per soccorrerlo. La persona si trovava in difficoltà nelle acque vicino a Abbadia Lariana. La squadra di soccorso ha operato per mettere in salvo il surfista e riportarlo in sicurezza a riva.

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Paura per un surfista trovatosi in gravi difficoltà nelle acque del Lago di Como in zona Abbadia Lariana. L'allarme è scattato nella giornata di oggi, martedì 12 maggio, e sul posto per salvare l'uomo sono intervenuti i vigili del fuoco con la squadra nautica e l'elicottero Drago.La dinamicaA.🔗 Leggi su Leccotoday.it

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