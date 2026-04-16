Pedalò affonda nel lago di Pusiano paura per un minorenne in acqua | salvato con una canoa dai vigili del fuoco

Mercoledì alle 16, un minorenne si trovava in acqua sul lago di Pusiano quando il pedalò su cui si trovava è affondato. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente con una canoa e sono riusciti a salvare il ragazzo. L’incidente è avvenuto in pochi minuti e ha richiesto l’intervento delle forze di soccorso per mettere in sicurezza la persona coinvolta.

Un giro in pedalò sul lago che in pochi minuti diventa un intervento di soccorso.È successo mercoledì alle 16.30 sul lago di Pusiano, a Bosisio Parini, dove un minorenne si è trovato in difficoltà mentre il pedalò su cui si trovava stava affondando. Sul posto è intervenuta un’autopompa serbatoio.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Bosisio Parini, sale su un pedalò e affonda: paura per un ragazzino sul lago di PusianoBosisio Parini (Lecco), 15 aprile 2026 – L'autopompa serbatoio del Comando dei Vigili del fuoco di Lecco è intervenuta alle 16. Sale su un pedalò e affonda nelle gelide acque del lago: paura per un ragazzino, lo salvano i vigili del fuocoPaura per un ragazzino finito nelle acque gelide del lago a Bosisio Parini dopo essere salito a bordo di un pedalò che stava affondando. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Pedalò affonda nel lago di Pusiano, paura per un minorenne in acqua: salvato con una canoa dai vigili del fuoco; Sale su un pedalò e affonda nelle gelide acque del lago: paura per un ragazzino, lo salvano i vigili del fuoco; Bosisio Parini: il pedalò affonda, minorenne salvato dai vigili del fuoco; Bosisio Parini, sale su un pedalò e affonda: paura per un ragazzino sul lago di Pusiano. Lecco, ragazzino rischia di affondare con il pedalò nel lago di Pusiano: salvato dai pompieriÈ accaduto a Bosisio Parini (Lecco). I vigili del fuoco hanno raggiunto l'adolescente in canoa e lo hanno portato in salvo. Il ragazzo voleva fare un giro sul pedalò, ma il natante al largo ha cominci ... milano.corriere.it Grande paura per un giovanissimo nel lago tra Como e Lecco: il pedalò affonda, parte il maxi salvataggioAttimi di paura vera oggi sul lago di Pusiano davanti a Bosisio Parini. Oggi pomeriggio, poco dopo le 16, i vigili del fuoco hanno salvato un minorenne mentre si trovava a bordo di un pedalò che aveva ... comozero.it Nel pomeriggio di oggi, intorno alle 16:30, a Bosisio Parini, i Vigili del Fuoco del comando di Lecco sono intervenuti per un’emergenza sulle acque del lago. Un ragazzino minorenne, a bordo di un pedalò, si è trovato in difficoltà mentre il mezzo stava affondan - facebook.com facebook