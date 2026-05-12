Supino una giornata di immersione nel carsismo dei Monti Lepini
Sabato 16 maggio a Supino si terrà “Il mondo sotto i nostri piedi”, un evento che si svolgerà a partire dalle 9:00 e che si inserisce nella manifestazione “Supino 360° - Identità, Tradizioni e Comunità in Festa”. L’iniziativa ha come obiettivo l’esplorazione del carsismo presente nei Monti Lepini, coinvolgendo la comunità locale e i visitatori interessati a conoscere meglio questo fenomeno geologico.
Sabato 16 maggio, a partire dalle ore 9:00, Supino ospiterà “Il mondo sotto i nostri piedi”, una giornata dedicata alla scoperta del carsismo dei Monti Lepini nell’ambito dell’evento “SUPINO 360° - Identità, Tradizioni e Comunità in Festa”.L’iniziativa porterà i partecipanti nel suggestivo.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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