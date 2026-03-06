Scossa di terremoto nella notte avvertita ai Castelli Romani e sui Monti Lepini

Nella notte, un terremoto ha colpito l’area a sud dei Castelli Romani, causando un forte tremore che ha svegliato molti residenti. La scossa si è poi propagata fino ai Monti Lepini e alla vicina Artena, con eco percepito anche in alcune zone limitrofe. Nessuna informazione ufficiale sulle eventuali conseguenze o danni al momento è stata resa nota.

La Sala Sismica di Roma ha localizzato l'evento accertatndo che l'epicentro c'è stato nei pressi di Lariano (Rm) ad una profondita di 11 km Un distinto tremore ha svegliato nella notte numerosi residenti nell'area a sud dei Castelli Romani, propagandosi chiaramente fino ai Monti Lepini e alla vicina Artena. Subito dopo la scossa, si è registrato un rapido tam-tam sui social network, dove moltissime persone hanno segnalato di aver percepito il movimento tellurico. Nonostante il comprensibile spavento e le numerose testimonianze online, non si registra alcun danno a persone o strutture. L'evento, infatti, è stato di lieve entità.