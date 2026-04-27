Incidente sulla Monti Lepini a Priverno frontale fra auto e camion

Da latinatoday.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mattinata di lunedì 27 aprile, sulla strada statale 156 Monti Lepini a Priverno, si è verificato un incidente tra un’auto e un camion. L’impatto è avvenuto in modo frontale, coinvolgendo i due veicoli. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’accaduto. Le condizioni dei conducenti non sono state rese note.

Pauroso incidente sulla strada statale 156 Monti Lepini, nel territorio di Priverno. Il sinistro si è verificato nella mattinata di oggi, lunedì 27 aprile, e ha coinvolto due mezzi, una vettura e un camion. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale al lavoro per eseguire tutti i.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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