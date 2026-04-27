Incidente sulla Monti Lepini a Priverno frontale fra auto e camion

Nella mattinata di lunedì 27 aprile, sulla strada statale 156 Monti Lepini a Priverno, si è verificato un incidente tra un’auto e un camion. L’impatto è avvenuto in modo frontale, coinvolgendo i due veicoli. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’accaduto. Le condizioni dei conducenti non sono state rese note.

Pauroso incidente sulla strada statale 156 Monti Lepini, nel territorio di Priverno. Il sinistro si è verificato nella mattinata di oggi, lunedì 27 aprile, e ha coinvolto due mezzi, una vettura e un camion. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale al lavoro per eseguire tutti i.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Incidente sulla Monti Lepini a Priverno: scontro tra due camion, un mortoL’impatto frontale fra i due mezzi pesanti è costato la vita a uno dei due conducenti; rilievi in corso. Scontro frontale tra due camion a Priverno: un morto, chiusa la strada 156 del Monti LepiniIncidente mortale sulla strada 156 dei Monti Lepini a Priverno, dove due camion si sono scontrati frontalmente e una persona è deceduta. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: PARTITO DA NORMA SI SCHIANTA COL PARAPENDIO; In bici di notte dal Colosseo ai Monti Lepini sulla Regina Viarum: come iscriversi (FOTO); Incidente sulla Monti Lepini, scontro tra auto e moto: feriti e paura in strada; Ultim’ora Frosinone – Scontro tra auto e moto sulla Monti Lepini: soccorsi in azione. Schianto tra auto e camion, incidente sulla Monti LepiniSono entrambi illesi i due conducenti rimasti coinvolti poco fa in un incidente frontale sulla strada statale 156 dei Monti Lepini nel tratto che attraversa il territorio di Priverno. All’altezza del ... latinaoggi.eu Schianto sulla Monti Lepini a Priverno, Fiat Punto distrutta dopo l’impatto con un tirUn grave incidente stradale si è verificato nella tarda mattinata di oggi lungo la strada statale dei Monti Lepini, nel ... latinapress.it Buongiorno. Uno scatto da Sermoneta dove ieri ho presentato il mio libro. Un bellissimo ricordo... grande accoglienza e luogo magico con il Castello Caetani protetto dai Monti Lepini e con i meravigliosi giardini di Ninfa famosi in tutto il mondo. Insomma una d x.com 29 aprile 2026 – Monte Gemma e Monte Malaina: creste e panorami dei Lepini Un anello spettacolare tra due delle cime più belle dei Monti Lepini. Partendo dall’altopiano di Santa Serena sopra Supino, attraverseremo faggete e ampi pianori fino a rag - facebook.com facebook