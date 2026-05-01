Basket Play-off Serie A2 Femminile Che ’cuore’ questa Scotti Battuta Alpo in gara-2

Nel secondo incontro dei playoff di Serie A2 femminile, la squadra rosa Scotti ha ottenuto una vittoria contro Alpo con il punteggio di 66-61. La partita si è conclusa con una prestazione significativa delle giocatrici, tra cui spiccano Lussignoli con 13 punti, Ianezic con 14 e Rylichova con 9. La squadra di casa ha mostrato determinazione e tenacia per conquistare questa vittoria importante nel prosieguo della competizione.

use rosa 66 villafranca 61 USE ROSA SCOTTI: Lussignoli 13, Ianezic 14, Antonini, Vente 6, Rylichova 9, Cappelli n.e., Ruffini 8, Logoh n.e., Ndiaye 8, Casini, Manetti 8, Panchetti n.e. All.: Cioni. ECODENT ALPO VILLAFRANCA: Peresson 6, Parmesani 16, Rainis 9, Soglia 17, Gregori 12, Di Maria n.e., Rosignoli, Todeschini n.e., Grisi n.e., Furlani n.e., Reschiglian 1, Mancini. All.: Soave. Arbitri: Paglialunga di Fabriano e Zuccolo di Pordenone. Parziali: 20-20; 33-36; 47-54. EMPOLI – Il ’cuore’ dell’Use Rosa è riuscito ancora una volta ha portare la squadra di coach Cioni al di là di ogni difficoltà. Sempre di rincorsa, mai in controllo, poco precisa ancora una volta al tiro pesante, sotto di 9 punti all’inizio dell’ultima frazione, ma senza mai mollare nemmeno di un decimo di millimetro.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket Play-off Serie A2 Femminile. Che ’cuore’ questa Scotti. Battuta Alpo in gara-2 SERIE A2 FEMMINILE GOLFOBASKET Notizie correlate Basket A1 Femminile, play out gara 3: O.ME.P.S. Battipaglia ko e retrocessa in A2Tempo di lettura: 4 minutiAl PalaLeonessa, nell’incontro valevole come Gara 3 del Secondo Turno dei Play-Out del campionato di Serie A1 Femminile,... Basket A2 femminile, semifinale play off. Use, Villafranca amara. Ma ora gara 2Ecodent 76 Use Rosa Scotti 55 ECODENT ALPO: Peresson 15, Parmesani 19, Rainis 8, Soglia 10, Gregori 9, Rosignoli 9, Grisi, Furlani, Reschiglian 4,... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Serie A2, il tabellone completo: Play-In, Playoff e Playout; Gli accoppiamenti play-in, play-off e play-out in serie A2; Serie B: gli accoppiamenti di play-in, playoff e playout; Playoff Eurolega: i risultati e il tabellone aggiornato dopo gara-1. Basket - Serie B» femminile: play-off, gara due domani a Piombino. Green Le Mura Spring vuole chiudere i contiSi ritorna di nuovo sul parquet, dopo la bella vittoria in gara uno di sabato scorso. E il Green Le Mura Spring lo farà affrontando domani sera, alle 20, il Golfo al Palatenda di Piombino. sport.quotidiano.net Serie B Interregionale | Tabelloni playoff quarti finale e playout delle ConferenceIl campionato 2025-2026 di Serie B Interregionale è giunto alla sua conclusione con la 30a giornata (qui i risultati e le classifiche finali). Adesso comincia la seconda fase, con i playoff ... pianetabasket.com Play Off DR3 - Quarti di finale GARA DI ANDATA : Basket: Virtus Cermenate Agrocarni Basket Senna martedì 5 maggio Ore 21:15 Palestra 'R. Malacarne' - Via Montale 1 - Cermenate (Co) GARA DI RITORNO: Basket: Basket Senna Virtus Cerme - facebook.com facebook