ROMA – Jackpot da capogiro per il prossimo concorso del SuperEnalotto. A disposizione dei punti ‘6’ ci sono 159.400.000 euro. Nessun ‘6’ né ‘5+1’ infatti al concorso di oggi, lunedì 4 maggio 2026. Tre invece i punti ‘5’ che si sono aggiudicati una quota unitaria di 45.862,79 euro. Questa la combinazione vincentedi oggi: 3, 14, 31, 46, 61, 63 numero Jolly 75 e numero Superstar 24. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - SuperEnalotto: quasi 160 milioni il prossimo jackpot. Stasera nessun 6

Superenalotto Ultima Estrazione, SuperEnalotto di oggi - Estrazione e risultati 30/01/2026

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