Oggi, 12 maggio 2026, si svolgono le estrazioni di SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto. Per il SuperEnalotto, il premio in palio supera i 162 milioni di euro, destinati a chi indovina la sestina vincente. Le altre due lotterie, Lotto e 10eLotto, sono anch’esse in attesa di estrazioni e numeri vincenti. I risultati saranno resi noti nelle prossime ore.

Milano, 12 maggio 2026 – Riparte questa sera la caccia sfrenata al “sei” del SuperEnalotto. In palio c’è un tesoro da 162 milioni e 900mila euro per chi azzecca la sestina vincente. L’ultimo “6” invece è stato realizzato quasi un anno fa, il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (in provincia di Brescia), e assicurò una vincita da 35 milioni di euro. Se vi siete persi l’esito di qualche concorso passato, potete controllare il nostro archivio storico delle estrazioni. Segui con noi l’estrazione in diretta dalle ore 20 Superenalotto. Qui i numeri estratti al SuperEnalotto che insieme compongono la sestina: Numero Jolly: Numero Superstar: Quote .🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto, oggi 12 maggio 2026: estrazione e numeri vincenti

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SuperEnalotto - Estrazione e risultati 10/01/2026

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