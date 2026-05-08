Nella giornata di oggi, 8 maggio 2026, si sono svolte le estrazioni dei giochi numerici come SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto. Il SuperEnalotto mette in palio una somma di 161 milioni e 400mila euro, mentre i numeri vincenti di Lotto e 10eLotto sono stati annunciati nel corso della giornata. I risultati sono stati resi noti attraverso i canali ufficiali e i vari servizi di informazione.

Milano, 8 maggio 2026 – Azzeccare la sestina vincente del Superenalotto questa sera, venerdì 8 maggio, vale 161 milioni e 400mila euro. Il montepremi attualmente il più alto al mondo. L’ultimo “6” invece è stato realizzato quasi un anno fa, il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (in provincia di Brescia), e assicurò una vincita da 35 milioni di euro. Se vi siete persi l’esito di qualche concorso passato, potete controllare il nostro archivio storico delle estrazioni. Seguite in diretta, a partire dalle ore 20, l’estrazione dei numeri e delle combinazioni vincenti di Lotto, 10eLotto e naturalmente Superenalotto. Articolo in aggiornamento Superenalotto.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto oggi 8 maggio 2026: estrazione e numeri vincenti

Superenalotto Ultima Estrazione, SuperEnalotto di oggi - Estrazione e risultati 05/02/2026

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