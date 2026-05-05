Martedì 5 maggio 2026, si svolgono le estrazioni di SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto, con l’obiettivo di scoprire i numeri vincenti di questa sera. Le operazioni si sono tenute come di consueto e i risultati saranno comunicati nelle prossime ore. La raccolta delle scommesse e le estrazioni sono state effettuate secondo il calendario settimanale previsto. Nessuna informazione sui numeri estratti o sui vincitori è stata ancora diffusa.

Continua anche questa sera, martedì 5 maggio 2026, la caccia sfrenata alla sestina vincente del Superenalotto. Appuntamento come sempre alle 20, per seguire in diretta l'estrazione dei numeri. Il montepremi di questa sera viaggia sempre su cifre stellari: parliamo di 159 milioni e 400mila euro, che è attualmente il jackpot il più alto al mondo. L’ultimo 6, come ricordiamo sempre perché ciò di sia di buon auspicio è stato messo a segno in Lombardia il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (in provincia di Brescia), con un montepremi vinto di 35 milioni di euro. Se vi siete persi l’esito di qualche concorso passato, potete controllare il nostro archivio storico delle estrazioni.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto oggi, 5 maggio 2026: estrazione e numeri vincenti

SuperEnalotto - Estrazione e risultati 05/02/2026

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