La Supercoppa Italiana torna alla formula della finale secca, suscitando diverse reazioni. La Lega ha deciso di modificare il formato a pochi giorni dall’evento, suscitando critiche da parte di alcuni addetti ai lavori. La scelta di cambiare le regole in corsa ha generato discussioni sulla validità del metodo e sull’impatto che potrebbe avere sul calendario e sulla credibilità del torneo. La decisione è stata comunicata ufficialmente poco prima dell’inizio della competizione.

di Paolo Rossi Supercoppa Italiana, la decisione della Lega rischia di pesare su merito sportivo, calendario e credibilità del sistema. Cosa sta succedendo. La Supercoppa Italiana cambia ancora pelle. E il punto, più che la formula in sé, è il momento in cui arriva la svolta. Nel format “Primo tempo” sul canale YouTube di Juventus News 24, Paolo Rossi ha attaccato duramente il passaggio dalla Final Four alla gara secca, definendo la gestione della competizione una “buffonata”. Un giudizio forte, ma dentro una domanda concreta: si può cambiare struttura a stagione praticamente finita? Secondo le ultime ricostruzioni, la Supercoppa 2026 dovrebbe abbandonare il format a quattro squadre e tornare alla finale unica.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Supercoppa Italiana, il ritorno alla finale secca accende la polemica: format cambiato troppo tardi – VIDEO

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