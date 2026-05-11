Supercoppa italiana si torna alla gara secca! De Siervo svela sulla sede | Niente Arabia Saudita c’è l’ipotesi USA L’annuncio dell’ad

L’ad della Lega Serie A ha annunciato che la prossima finale di Supercoppa italiana si svolgerà in gara secca e ha confermato che l’evento non si terrà in Arabia Saudita, come ipotizzato in passato. Al momento, l’ipotesi più concreta è quella di una sede negli Stati Uniti. La decisione definitiva sulla location sarà comunicata nei prossimi mesi.

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