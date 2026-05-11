Supercoppa italiana si torna alla gara secca! De Siervo svela sulla sede | Niente Arabia Saudita c’è l’ipotesi USA L’annuncio dell’ad
L’ad della Lega Serie A ha annunciato che la prossima finale di Supercoppa italiana si svolgerà in gara secca e ha confermato che l’evento non si terrà in Arabia Saudita, come ipotizzato in passato. Al momento, l’ipotesi più concreta è quella di una sede negli Stati Uniti. La decisione definitiva sulla location sarà comunicata nei prossimi mesi.
Stefano Sensi, rinascita a Cipro e clausola da 300 mila euro: merita una seconda chance in Italia? I tifosi si dividono Josep Martinez punta i piedi: la finale di Coppa Italia per decidere il suo futuro all’Inter! No ad un’altra stagione da vice Quattro anni di errori per il Milan: Furlani colpevole principale del fallimento rossonero – VIDEO di Alberto Petrosilli Inchiesta arbitri, ascoltato in Procura il legale della FIGC Giancarlo Viglione. Gli ultimissimi sviluppi Serie A, ufficiali data e orario di Roma Lazio! Si giocherà in contemporanea ad altre quattro partite, l’annuncio di De Siervo! Adani durissimo sul Milan: «Stiamo commentando settimanalmente una squadra che dovrebbe scucirsi lo stemma che ha sulla maglia.🔗 Leggi su Calcionews24.com
Notizie correlate
Supercoppa Italiana, la Lazio spinge per l’ipotesi Usa come sede della finale della prossima edizione!di Paolo MoramarcoSupercoppa Italiana, la Lazio spinge per l’ipotesi Usa come sede della finale della prossima edizione! La conquista della finale di...
Serie A, ufficiali data e orario di Roma Lazio! Si giocherà in contemporanea ad altre quattro partite, l’annuncio di De Siervo!Stefano Sensi, rinascita a Cipro e clausola da 300 mila euro: merita una seconda chance in Italia? I tifosi si dividono Josep Martinez punta i piedi:...