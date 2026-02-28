Truffa informatica con la posterai e prelievi illeciti 1.640 euro a Torino | otto indagati da Napoli Salerno e Caserta

Otto persone sono state indagate a Napoli, Salerno e Caserta per una truffa informatica a Torino. Le indagini della Procura locale hanno accertato un sistema fraudolento che ha portato a prelievi illeciti di circa 1.640 euro tramite credenziali bancarie sottratte e ricariche non autorizzate su carte prepagate. Gli indagati sono coinvolti in attività di frode digitale.

Concessionaria truffa: un milione di euro di finanziamenti illeciti a ignari clienti, indagati per truffa e riciclaggio.Concessionaria sotto inchiesta per truffe finanziarie: un milione di euro di danni e ignari clienti coinvolti La Guardia di Finanza di Soave ha...

