Superbonus truffa da 7 milioni con false fatture per lavori mai eseguiti | commercialista di Napoli Nord indagato
Una truffa legata al Superbonus, con un giro di false fatture per lavori mai realizzati, ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di quattro persone, tra cui un commercialista di Napoli Nord. L’inchiesta, condotta dalla Procura di Torino, riguarda un danno stimato in circa sette milioni di euro. Le indagini sono scaturite dall’analisi delle documentazioni e delle attività finanziarie sospette collegate alle pratiche di incentivo edilizio.
C’è anche un commercialista di Napoli Nord tra i quattro indagati dalla Procura di Torino nell’ambito di un’inchiesta su una truffa sulle agevolazioni previste dal ‘Superbonus’. I finanzieri del comando provinciale di Torino, nella mattinata di oggi, hanno dato esecuzione a un decreto di.🔗 Leggi su Casertanews.it
Superbonus 110%, truffa da 7 milioni: sequestro della Guardia di finanza
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