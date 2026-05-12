Superbonus truffa da 7 milioni con false fatture per lavori mai eseguiti | commercialista di Napoli Nord indagato

Una truffa legata al Superbonus, con un giro di false fatture per lavori mai realizzati, ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di quattro persone, tra cui un commercialista di Napoli Nord. L’inchiesta, condotta dalla Procura di Torino, riguarda un danno stimato in circa sette milioni di euro. Le indagini sono scaturite dall’analisi delle documentazioni e delle attività finanziarie sospette collegate alle pratiche di incentivo edilizio.

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