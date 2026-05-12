Superbonus 110% frode e sequestro da 7 milioni a Torino | coinvolto anche commercialista di Napoli Nord

Nella giornata di oggi, le forze dell'ordine hanno eseguito un sequestro di 7 milioni di euro a Torino nell’ambito di un’indagine sulle frodi relative al Superbonus 110%. L’operazione vede coinvolto anche un commercialista di Napoli Nord, che risulta essere uno dei soggetti interessati dall’indagine. La Guardia di Finanza ha condotto una vasta attività di controllo e accertamento, concentrandosi sulle pratiche edilizie e finanziarie legate ai bonus fiscali.

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Maxi operazione della Guardia di Finanza di Torino nell’ambito delle indagini sulle frodi legate al Superbonus 110%. I militari del Comando Provinciale, coordinati dalla Procura della Repubblica di Torino, hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo per circa 7 milioni di euro, disposto dal Gip del Tribunale torinese. Il provvedimento riguarda crediti d’imposta ritenuti fittizi, generati attraverso presunte condotte fraudolente legate ai bonus edilizi introdotti per il rilancio economico post Covid-19. Le opere avrebbero dovuto rientrare nei benefici previsti dall’Ecobonus e dal Sismabonus collegati al Superbonus 110%, ma gli investigatori sostengono che i lavori non siano mai stati effettuati.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Superbonus 110%, frode e sequestro da 7 milioni a Torino: coinvolto anche commercialista di Napoli Nord ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Superbonus 110%, maxi sequestro da milioni a Modena: ipotesi di frode su lavori mai eseguitiModena, 5 maggio 2026 – Un’operazione della Guardia di Finanza ha portato al sequestro di beni e crediti fiscali per circa 4,4 milioni di euro... Parma, scoperta maxi frode legata al Superbonus 110: sequestro da oltre 12 milioni di euro, 10 indagatiÈ di dieci indagati e oltre 12 milioni di euro sequestrati il bilancio di un’operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Parma contro un presunto... Argomenti più discussi: Superbonus, Torino: truffa per 7 milioni di euro; Superbonus, truffa da sette milioni: cinque indagati tra Torino, Milano e Napoli; Superbonus 110%, truffa da 7 milioni: coinvolto anche un commercialista di Napoli; Superbonus 110%, così sarebbero stati creati 7 milioni di crediti inesistenti. Commercialista di Napoli indagato nell’inchiesta sul Superbonus 110%: sequestro da 7 milioni tra Torino, Milano e CampaniaUn commercialista di Napoli Nord coinvolto nell’inchiesta della Guardia di Finanza di Torino sul Superbonus 110%. ilgazzettinovesuviano.com