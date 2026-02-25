Superbonus maxi-truffa a Novara | come intascano milioni di euro

A distanza di anni, lo sciagurato Superbonus 110% voluto da Giuseppe Conte e M5s, continua a colpire. In negativo. L'ultima truffa arriva da Novara, dove è stato disposto un sequestro per 2 milioni di euro. Le accuse sono quelle di associazione a delinquere, truffa e autoriciclaggio. La Guardia di finanza di Novara, su delega della Procura della Repubblica, ha eseguito un decreto di sequestro preventivo su disponibilità finanziarie e immobili per un valore complessivo di circa 2 milioni di euro. Contestualmente è stata notificata un'ordinanza di misura cautelare interdittiva nei confronti di sette persone ritenute coinvolte nell'inchiesta.. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it

