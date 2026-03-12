Parma scoperta maxi frode legata al Superbonus 110 | sequestro da oltre 12 milioni di euro 10 indagati

A Parma, dieci persone sono state coinvolte in un’indagine riguardante una maxi frode legata al Superbonus 110. Sono stati effettuati sequestri per un valore superiore a 12 milioni di euro. L’operazione ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di diversi soggetti, nell’ambito di un’indagine per frodi fiscali. Le autorità hanno agito con sequestri e accertamenti mirati.

È di dieci indagati e oltre 12 milioni di euro sequestrati il bilancio di un’operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Parma contro un presunto sistema di frodi fiscali legate al Superbonus 110. L’ordinanza di misura cautelare personale è stata eseguita questa mattina nei confronti di un soggetto residente in provincia, posto agli arresti domiciliari, mentre altri nove risultano indagati a vario titolo. Le indagini Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’operazione ha preso avvio dopo una serie di verifiche fiscali nei confronti di operatori economici attivi nel settore edilizio, in particolare nell’ambito degli interventi legati al cosiddetto “Superbonus 110”. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Parma, scoperta maxi frode legata al Superbonus 110: sequestro da oltre 12 milioni di euro, 10 indagati Articoli correlati Frode sul Superbonus a Parma: arresti domiciliari e sequestri per oltre 12 milioniParma, 12 marzo 2026 – Un presunto sistema fraudolento legato ai bonus edilizi è finito al centro di un’indagine della Guardia di Finanza di Parma. Frode fiscale nel commercio dell’argento: maxi sequestro da oltre 15,7 milioni di euro. Smantellato sodalizio criminale ad ArezzoO che s’è aperto il circo? Tra sondaggi fai-da-te e fritti misti politici, Arezzo un ce se capisce più niente! Operazione “Black Silver”: smantellato... Tutti gli aggiornamenti su Parma scoperta maxi frode legata al... Discussioni sull' argomento Il trucco della società cartiera per evadere il Fisco: scoperta maxi frode da 1,3 milioni tra Bari e provincia; ? Maxi frode al fisco: sequestrati a un imprenditore 400mila euro. Frode sul Superbonus a Parma: arresti domiciliari e sequestri per oltre 12 milioniSecondo quanto ricostruito dagli investigatori, sarebbe stato messo in piedi un sistema organizzato per massimizzare i profitti e creare crediti d’imposta inesistenti da utilizzare o rivendere. Gli ... ilrestodelcarlino.it Maxi frode fiscale da 35 milioni di euro, 18 indagati in sei regioni(ANSA) - PALERMO, 26 FEB - Una presunta froda fiscale per oltre 35 milioni di euro che coinvolgerebbe oltre 200 imprese di cinque regioni italiane - oltre alla Sicilia in Lombardia, Veneto, Lazio, Umb ... gazzettadiparma.it #GdiF #Parma frode in materia di Superbonus 110%. Eseguito un arresto e sequestrati oltre 12 milioni di euro. #NoiconVoi #informareperconoscere #cittadinoinformato - facebook.com facebook Parma, gli assessori del Pd De Vanna e Bonetti indagati per il corteo a sostegno della Global Sumud Flotilla che finì con l'occupazione dei binari x.com