Il 24 marzo 2026 a Firenze si è aperto ufficialmente l’anno accademico 2025-2026 presso il Polo delle Arti e del Design. Per la seconda volta consecutiva, l’Accademia di Belle Arti, il Conservatorio “Luigi Cherubini” e l’Istituto Superiore per le Industrie Artistiche hanno partecipato alla cerimonia di avvio delle attività accademiche.

Firenze, 24 marzo 2026 - Per la seconda volta insieme, l’Accademia di Belle Arti, il Conservatorio di Musica “Luigi Cherubini”e l’Istituto Superiore per le Industrie Artistiche (Isia) hanno dato formalmente inizio al nuovo anno accademico 2025-2026. L’inaugurazione, che ha riunito le tre istituzioni Afam di Firenze, sottolinea l’importanza e il valore di una collaborazione che si concretizza nel Polo delle Arti e del Design di Firenze (Polifi), primo esempio di federazione nel settore dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica in Italia. I percorsi formativi Un progetto che promuove percorsi formativi che comprendono tutti i... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Polo delle Arti e del Design di Firenze, inaugurato l’anno accademico 2025-2026

Articoli correlati

Leggi anche: Inaugurato l’Anno Accademico 2025-2026 all’Università del Sannio

Arte, formazione, nuovi sguardi: inaugurato l'anno accademico dell'Accademia di Belle ArtiLa cerimonia ha visto alternarsi interventi che hanno messo al centro una domanda cruciale: il mondo artistico come guarda e racconta oggi Venezia? A...

Una raccolta di contenuti su Polo delle Arti e del Design di Firenze...

Temi più discussi: Inaugurato l’anno accademico del Polo delle Arti e del Design di Firenze; Polo delle Arti e del Design di Firenze, inaugurato l’anno accademico 2025-2026; Inaugurato l'anno accademico del Polo delle Arti e del Design di Firenze; Nuove Prospettive Elettroniche.

Polo delle arti e del design di Firenze, inaugurato l’anno accademico 2025-2026Con la lectio magistralis del professor Francesco Pavone Arte e Scienza per il benessere e la salute, il Conservatorio Luigi Cherubini, l’Accademia di Belle Arti e Isia hanno dato avvio al nuovo a ... msn.com

Inaugurato l’anno accademico del Polo delle Arti e del Design di FirenzeIl Polo riunisce tre diversi istituti fiorentini: l'Accademia di Belle Arti, il Conservatorio di musica Luigi Cherubini e l'Istituto Superiore per le Industrie Artistiche (Isia). Anche Giani e Manetti ... intoscana.it

ISIA Firenze. . Giovedì scorso ISIA Design Firenze ha ospitato Giovanna Castiglioni e Paolo Ulian, nel corso del Prof. Lorenzo Damiani. Giovanna è figlia di Achille Castiglioni e cura da anni la Fondazione a lui dedicata a Milano. Paolo Ulian è designer interna - facebook.com facebook