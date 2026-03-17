Università di Salerno crescono le immatricolazioni | oltre 6mila nuovi studenti nell’anno accademico 2025 26

L’Università di Salerno ha registrato un aumento delle immatricolazioni per l’anno accademico 202526, con oltre 6.000 nuovi studenti iscritti ai corsi di studio. I numeri sono in crescita rispetto all’anno precedente e rappresentano un dato positivo per l’ateneo. La conferma arriva dai dati ufficiali diffusi dall’università, che mostrano un incremento rispetto alle annualità precedenti.

Dati in crescita per le immatricolazioni ai corsi di studio dell’ Università degli Studi di Salerno nell’anno accademico 202526. Con la chiusura delle iscrizioni, avvenuta a inizio marzo, l’Ateneo registra un aumento significativo sia degli immatricolati puri sia degli avvii di carriera complessivi. Secondo le rilevazioni diffuse dall’Università, il numero degli immatricolati puri – cioè studenti e studentesse che entrano per la prima volta nel sistema universitario – ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico è pari a 6081, con un incremento del 5% rispetto all’anno precedente, corrispondente a circa 300 nuovi studenti. Crescono anche gli avvii di carriera. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Università di Salerno, crescono le immatricolazioni: oltre 6mila nuovi studenti nell’anno accademico 2025/26 Articoli correlati Università di Perugia, riaperte le immatricolazioni per l'anno 2025/26. C'è tempo fino al 27 gennaioCi si potrà iscrivere, senza maggiorazioni nella tassa, a tutti i corsi di laurea triennale e magistrale a ciclo unico ad accesso libero, inclusi i... Percorsi abilitanti 60, 36, 30 CFU: ecco le nuove pagine delle Università per l’anno accademico 2025/26Percorsi abilitanti dell'anno accademico 202526: alcune Università hanno già predisposto le nuove pagine per i percorsi da 60. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Università di Salerno crescono le... Temi più discussi: Salerno, crescono le imprese femminili: Realtà produttive interessanti; Vietri sul mare diventa sede del Centro per lo Studio della Personalità; Referendum e giustizia, gli incontri in vista del voto; Salerno, l’espresso delle idee rosa: ponte tra progetti e realtà. Università, il rettore D’Antonio: Riporteremo l’ateneo nel centro di SalernoL’Università degli studi di Salerno punta a rafforzare nuovamente il proprio legame con il capoluogo. Il rettore Virgilio D’Antonio ha infatti espresso la ... zon.it Università di Salerno, il rettore D'Antonio punta a un polo nel centro cittàL'Università degli Studi di Salerno (UNISA) guarda con decisione al ritorno nel centro cittadino. Il progetto, illustrato dal rettore Virgilio D'Antonio, prevede la possibile destinazione dell'ex Pala ... ilvescovado.it Restituzione della ricerca etnografica dell'Università degli Studi di Salerno su alcuni toselli della Festa della Madonna delle Galline di Pagani. Domenica 15 marzo, alle ore 17.30, il Salone dell’Annunziatella di Pagani ospiterà la presentazione dei risultati - facebook.com facebook