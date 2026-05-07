Moschea a Cantù il sì del Consiglio di Stato mette la parola fine dopo 12 anni di contenzioso

Dopo dodici anni di contenzioso, il Consiglio di Stato ha definitivamente deciso a favore dell’associazione Assalam, riconoscendo il diritto di costruire una moschea nella città di Cantù. La sentenza conclude così una lunga disputa legale tra il Comune e l’associazione, terminando un procedimento iniziato più di un decennio fa. La decisione rappresenta la fine di una vicenda giudiziaria che ha coinvolto più livelli di giudizio amministrativo.

Cantù (Como) – Dopo 12 anni, il Consiglio di Stato ha definitivamente messo la parola fine alla battaglia legale fra il Comune di Cantù e l’associazione Assalam, riconoscendo a quest’ultima il diritto di creare un luogo di culto islamico. Una moschea contro cui da sempre si è mobilitata la Lega, le cui reazioni ieri si sono fatte sentire. La sentenza ultima, riconosce infatti la legittimità delle ragioni dell’Associazione, dichiarando nulli i provvedimenti del Comune e stabilendo il termine di 30 giorni per il rilascio del permesso di costruire che darà il via ai lavori di ristrutturazione, all’interno di un capannone di via Milano. Il Comune è stato inoltre condannato al pagamento delle spese, 6.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Moschea a Cantù, il “sì” del Consiglio di Stato mette la parola fine dopo 12 anni di contenzioso Notizie correlate Moschea a Cantù, i mal di pancia di Molteni dopo il via libera del Consiglio di StatoCantù (Como), 6 maggio 2026 – Non basta una sentenza con cui il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso dell'associazione Assalam sulla moschea di... Torino Juventus Under 16 0-3 LIVE: Deniz mette la parola fine alla garaTonali Juve, il Newcastle entra nell’ottica? Sostituto a sorpresa, è un ex bianconero Calciomercato Juve, dalla Spagna: il Barcellona prepara... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Moschea a Cantù, il sì del Consiglio di Stato mette la parola fine dopo 12 anni di contenzioso; Moschea di Cantù, Molteni al contrattacco: Legge nazionale contro l’Islam politico; Cantù, la moschea si farà. Via libera dal Consiglio di Stato; Dopo 12 anni arriva il via libera alla costruzione della moschea di Cantù. Moschea a Cantù, il sì del Consiglio di Stato mette la parola fine dopo 12 anni di contenziosoLo scontro con il Comune: l’associazione Assalam potrà realizzare il luogo di culto per i fedeli. La Lega si è sempre opposta. Il sottosegretario agli Interni Molteni: Inaccettabile e preoccupante ... ilgiorno.it Il Consiglio di Stato dà il via libera alla moschea a CantùIl Consiglio di Stato ha accolto il ricorso presentato dall'associazione culturale Assalam che a Cantù (Como) rappresenta la comunità musulmana locale e che da circa 12 anni si batte per ottenere il p ... ticinonotizie.it UNIVERSITA' | Il Consiglio di Stato rigetta i ricorsi e conferma l’ordinanza del Tar del Lazio: nessuna irregolarità - facebook.com facebook Il Consiglio di Stato si è espresso con una nuova sentenza chiarissima: tutte le proroghe generalizzate delle concessioni degli stabilimenti balneari sono illegittime e devono essere disapplicate dalle amministrazioni di ogni livello. È possibile che la politica sia x.com