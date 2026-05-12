Sulmona è strage di lupi | la procura batte la pista della mafia dei pascoli

Nella zona del parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, si sta verificando un aumento di decessi tra i lupi. La procura sta indagando sulla possibilità che si tratti di un episodio collegato a attività illegali legate ai pascoli. Il numero di animali trovati morti non è ancora definitivo, ma si sta cercando di chiarire le cause di questa situazione.

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Nella zona aquilana del parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise è in atto una “strage dei lupi”. E il bilancio è ancora provvisorio. Non ci sono dubbi né sull’arma - esche avvelenate con un pesticida letale - né sul fatto che si tratti di atti intimidatori verso le istituzioni. Ancora incerti invece movente e responsabili. Tuttavia la procura di Sulmona sta battendo la pista della mafia dei pascoli, interessata a ottenere appezzamenti di terreno per accedere a fondi europei e avviare aziende zootecniche come copertura di attività illecite. Ma l’attenzione è anche su dissidi di altro tipo.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Sulmona, è strage di lupi: la procura batte la pista della mafia dei pascoli ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate “Mafia dei pascoli”, quattro condanne e un’assoluzioneLo ha deciso il gup del tribunale di Palermo, Carmen Salustro, al termine del giudizio abbreviato. Strage di lupi in Abruzzo, sindaco di Aschi: ”Rapporto secolare con i lupi, la nostra una convivenza pacifica”L’inviata di “Mattino Cinque” Emanuela Gentilin è nel borgo di Aschi a Ortona dei Marsi, un comune di circa 400 abitanti della provincia dell’Aquila,... Argomenti più discussi: Lupi morti in Abruzzo, i Carabinieri forestali acquisiscono documenti del Parco Nazionale; STRAGE DI LUPI NEL PNALM: LA PROCURA DI SULMONA ACQUISICE GLI ATTI DEL PARCO; Strage di lupi: 20 mila ettari di terreno affittati al Parco. Primi sospetti sulla mafia dei pascoli; STRAGE DI LUPI: L’INCHIESTA PUNTA SULLA MAFIA DEI PASCOLI. Strage di lupi, volpi e altri animali in #Abruzzo: @enpaonlus, Bene la condanna di @ISPRA_Press, ora subito stop alle quote di abbattimento #Avezzano Sulmona Marsica Pescara Chieti Teramo L'Aquila Lanciano Vasto Sora Cassino Rieti #Roma Lazio Mol x.com Massimiliano Le Donne, taglia da 200mila euro sul narcos di Sulmona: i soldi spariti e l'ombra del clan Senese. Chi è il PaesanoC'era un prezzo sulla testa di Massimiliano Le Donne, 43 anni, narcotrafficante originario di Sulmona conosciuto negli ambienti criminali come «Il Paesano». Una taglia da ... leggo.it