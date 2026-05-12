Sulmona è strage di lupi | la procura batte la pista della mafia dei pascoli
Nella zona del parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, si sta verificando un aumento di decessi tra i lupi. La procura sta indagando sulla possibilità che si tratti di un episodio collegato a attività illegali legate ai pascoli. Il numero di animali trovati morti non è ancora definitivo, ma si sta cercando di chiarire le cause di questa situazione.
Nella zona aquilana del parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise è in atto una “strage dei lupi”. E il bilancio è ancora provvisorio. Non ci sono dubbi né sull’arma - esche avvelenate con un pesticida letale - né sul fatto che si tratti di atti intimidatori verso le istituzioni. Ancora incerti invece movente e responsabili. Tuttavia la procura di Sulmona sta battendo la pista della mafia dei pascoli, interessata a ottenere appezzamenti di terreno per accedere a fondi europei e avviare aziende zootecniche come copertura di attività illecite. Ma l’attenzione è anche su dissidi di altro tipo.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
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La Procura continua a battere la pista della mafia dei pascoli dietro lo sterminio di oltre 20 esemplari. L’ipotesi è che la moria di animali, tutti avvelenati, possa in realtà celare intenti intimidatori #Sulmona #LAquila facebook
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