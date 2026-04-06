Una serie di dichiarazioni di Donald Trump ha suscitato reazioni intense: le sue affermazioni sull’Iran sono state caratterizzate da cambi di posizione e ultimatum poi rimandati, mentre sui social sono circolati messaggi aggressivi e insulti volgari. Le opposizioni politiche lo hanno criticato duramente, definendolo uno «squilibrato» e accusandolo di voler «commettere crimini di guerra». La vicenda ha acceso un dibattito acceso sulle sue recenti dichiarazioni pubbliche.

Le giravolte sull'Iran a suon di ultimatum poi rimandati e i messaggi aggressivi e pieni di insulti volgari scatenano una nuova bufera contro Donald Trump, accusato di essere uno «squilibrato» che vuole «commettere crimini di guerra». Dopo aver trascorso giornate a minacciare «l'inferno» su Teheran se non ci sarà un accordo, il giorno di Pasqua il presidente è stato ancora più esplicito. «Martedì in Iran sarà la Giornata della Centrale Elettrica e la Giornata del Ponte, tutto in uno. Non ci sarà niente di simile!!! Aprite il fottuto Stretto, pazzi bastardi, o vivrete all’inferno. Vedrete. Sia lode ad Allah», ha scritto sul suo social Truth. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Minacce e insulti, bufera sulle dichiarazioni di Trump. I dem: "E' uno squilibrato"

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Minacce e insulti, bufera sul tycoon. I dem: "Uno squilibrato. Si pensi al 25mo emendamento per rimuoverlo". L'ex Maga Greene: "Chieda scusa a Dio" #ANSA facebook

Baqaei, portavoce del Ministero degli Affari Esteri dell’Iran: Riguardo alle minacce che vengono rivolte contro di noi, senza alcun dubbio, il solo fatto di formulare tali minacce costituisce un crimine di guerra, un incitamento al crimine di guerra e una normalizza x.com