Il 12 maggio 2026 si è svolta a La Spezia la terza edizione della Camminata dei Tre Parchi, una manifestazione che ha coinvolto numerosi partecipanti nell'area dell'arco collinare che circonda il Golfo dei Poeti. L'evento, dedicato ad appassionati di camminate e attività all'aperto, ha visto un afflusso consistente di persone di diverse età, tutte unite dalla volontà di condividere un momento di socialità e sport.

La Spezia, 12 maggio 2026 - L'arco collinare che cinge il Golfo dei Poeti scenario di un'intensa giornata di sport e socialità, grazie alla terza edizione della Camminata dei Tre Parchi. L’evento, curato dal gruppo Escursionisti Spezzini sotto la guida di Sergio Crocicchia, ha saputo coniugare il piacere dell'attività motoria con il ricordo del professor Maurizio Godani. Figura storica e stimato insegnante di educazione fisica, Godani è ricordato come un autentico precursore delle marce non competitive, la cui eredità continua a vivere in iniziative che promuovono il territorio. Inserita nel calendario ufficiale del Coordinamento Marce della Provincia della Spezia e della Lunigiana, la manifestazione ha proposto due differenti itinerari di 6 e 13 chilometri, entrambi con baricentro nel quartiere di Pegazzano.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sulle tracce di Maurizio Godani: il successo della Camminata dei Tre Parchi

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