Successo della seconda Camminata tra i borghi Oltre 400 podisti sulle colline di Montedivalli

Da lanazione.it 3 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oltre 400 persone hanno partecipato alla seconda edizione della Camminata tra i borghi di Montedivalli, con podisti, gruppi organizzati, famiglie e amici che hanno affrontato i percorsi di 5 e 13 chilometri. L’evento è stato promosso dalla Proloco di Podenzana, con la supervisione del trailer Alessandro Fiorini, e si è svolto nelle colline di Montedivalli.

Oltre 400 posti per la seconda edizione della Camminata tra i borghi di Montedivalli. Podisti, numerosi gruppi organizzati, famiglie e amici si sono cimentati su i due percorsi di 5 e 13 chilometri predisposi dalla Proloco di Podenzana, coordinata dall’esperto trailer Alessandro Fiorini. I tracciati hanno condotto alla scoperta degli antichi borghi collinari, chiesette e secolari pievi. Oltre ai punti lungo il percorso, al rientro un ricco ristoro con pizza, focaccia e dolci. "Agli organizzatori – hanno scritto alcuni partecipanti – il plauso per aver saputo coniugare tutto in maniera ottimale, a noi resta la bella mattinata trascorsa in piena armonia tra sport, riscoperta del territorio e amicizia". 🔗 Leggi su Lanazione.it

