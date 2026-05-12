Sulla Croisette fra gli immaginari e il mondo

Sulla Croisette, in vista dell’inizio del festival, il delegato generale ha incontrato i giornalisti. La discussione si è concentrata sulla tradizionale prima domanda, che apre il rituale dell’appuntamento annuale. L’evento segna l’atteso momento di apertura, prima delle proiezioni e degli incontri con gli artisti. La conversazione ha toccato temi legati sia alle aspettative del festival sia alle immagini che rappresentano il mondo del cinema.

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Cannes 79 «La Venus electrique» di Pierre Salvadori apre oggi il Festival, un’edizione che affronta molte sfide. Le presidenziali in Francia, la crisi del sistema audiovisivo, la parità di genere. E il cinema italiano che non c’è Cannes 79 «La Venus electrique» di Pierre Salvadori apre oggi il Festival, un’edizione che affronta molte sfide. Le presidenziali in Francia, la crisi del sistema audiovisivo, la parità di genere. E il cinema italiano che non c’è Al centro dalla prima domanda in quello che è il rituale incontro fra il delegato generale Thierry Frémaux e la stampa alla vigilia dell’inaugurazione del Festival, c’è subito una delle questioni che agitano la Francia: le elezioni presidenziali del 2027 – che per inciso coincidono con l’ottantesimo compleanno della manifestazione.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Sulla Croisette fra gli immaginari e il mondo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Sulla Croisette cercando ipotesi sullo stato del cinemaCannes 79 Presentata la selezione, nessun film italiano, in corsa per la Palma nomi abituali e new entry. Leggi anche: Annunciata stamattina la ricchissima selezione ufficiale. Ecco tutti i film e le star attese sulla Croisette Argomenti più discussi: TG5: Sulla croisette parata di star Video; Festival di Cannes 2026: dove vedere le star (davvero) sulla Croisette; La Croisette delle star: dalla giurata Demi Moore all’after party di Leo DiCaprio; Festival di Cannes 2026, quando inizia e le star sulla Croisette, da Demi Moore in giuria a Monica Bellucci. Cinecittà sulla Croisette di #Cannes2026 con ‘Roma elastica’ di Bertrand Mandico, #ShotAtCinecittà, e ‘Vittorio De Sica – La vita in scena’ di Francesco Zippel, co-prodotto da #LuceCinecittà. Leggi la news e le dichiarazioni dell'AD Manuela Cacciamani: cine x.com Consigli per guidare attraverso Cannes durante il festival del cinema reddit Festival di Cannes 2026: dove vedere le star (davvero) sulla CroisetteLa Croisette diventa una succursale di Hollywood per quasi due settimane. Ecco dove incontrare le celebrity presenti, da Cara Delevingne a Kristen Stewart, da Charles Melton a Barry ... cosmopolitan.com