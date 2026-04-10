Sulla Croisette cercando ipotesi sullo stato del cinema

Sulla Croisette si tiene la cerimonia di apertura del Festival di Cannes, con la presidente Iris Knobloch che indossa un abito azzurro acceso. Durante l’evento, si discutono le possibili direzioni del cinema contemporaneo e le tendenze emergenti. La manifestazione, che richiama cineasti e addetti ai lavori da tutto il mondo, si presenta come un momento di confronto e riflessione sul settore cinematografico.

Cannes 79 Presentata la selezione, nessun film italiano, in corsa per la Palma nomi abituali e new entry. Almodovar, Kreutzer, Ira Sachs, l’assenza degli studios Usa, dal 12 maggio Cannes 79 Presentata la selezione, nessun film italiano, in corsa per la Palma nomi abituali e new entry. Almodovar, Kreutzer, Ira Sachs, l’assenza degli studios Usa, dal 12 maggio Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4€. Dal 1971 come te siamo ancora persone libere, non raccogliamo i tuoi dati e non usiamo algoritmi. Meno del 2% dei nostri utenti dona, se il manifesto ti ha dato una conoscenza che vale almeno 4€, dona oggi. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Sulla Croisette cercando ipotesi sullo stato del cinema Trump al discorso sullo stato dell'Unione: Melania è una star del cinema – Il video(Agenzia Vista) Roma, 26 febbraio 2026 "Nessuno ha a cuore la protezione della gioventù americana più della nostra meravigliosa First Lady. Cala il sipario sulla notte più prestigiosa del cinema, ma i riflettori restano accesi sullo stileLa notte degli Oscar 2026 ha celebrato il trionfo dell’eleganza, tra citazioni storiche e look d’avanguardia. Si parla di: Sulla Croisette cercando ipotesi sullo stato del cinema; Cannes 2026 senza registi italiani in concorso: possibile aggiunta di Nanni Moretti.