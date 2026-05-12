LUCCA Alla scuola primaria "Giovanni XXIII" di San Lorenzo a Vaccoli l’oro nell’olimpiadi dell’invenzione del giocattolo. Gli alunni si sono aggiudicati il primo premio del concorso " Eureka! Funziona! " con il giocattolo Gnam Gnam, che ha sbaragliato le scuole concorrenti alla XIV edizione della competizione nazionale di Federmeccanica, dedicata alle classi terze, quarte e quinte delle primarie, realizzata in accordo con il MIUR, e promossa anche quest’anno da LU.ME. – Metalmeccanica Lucchese per il territorio. In giuria Marco Pieri di Fosber e Morena Rossi di Fascetti Associati, la docente di scienze Monica Menesini e Lilia Andreotti, referente dei progetti educativi di Lucca Junior (Lucca Crea).🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sul podio più alto gli alunni di San Lorenzo

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