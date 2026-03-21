Durante il fine settimana, la scuola di danza Any Dance ha partecipato a una competizione all’European Dance Academy, situata al Teatro Greco di Roma. La scuola ha portato sul palco i giovani talenti senesi, ottenendo un risultato di rilievo con la performance di

Un fine settimana ricco di emozioni e successi per la scuola di danza Any Dance, che ha portato sul palco dell’ European Dance Academy, al Teatro Greco di Roma, il talento di giovani senesi, distinguendosi in un contesto di alto livello internazionale. Le allieve della scuola si sono fatte notare per tecnica, espressività e determinazione, ottenendo risultati di grande rilievo. Tra questi, spicca il primo posto nel contemporaneo di gruppo con la coreografia " Jungle ", una performance intensa e coinvolgente che ha conquistato la giuria. Ottimi risultati anche nelle altre categorie: secondo posto nel classico solo over per Tea Ierardi con la Bayadere Third Variation e secondo posto nel modern duo con "Soul", interpretato da Francesca Mencarini e Bianca Bindi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Any Dance conquista Roma: "Jungle" sul podio più alto

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