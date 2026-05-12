M entre il film su Michael Jackson sbanca i botteghini di tutto il mondo, stasera alle 21.30 sul Nove va in onda la seconda parte di Michael Jackson – Anatomia di una caduta. Documentario che ricostruisce il processo del 2005 in cui Jackson venne accusato di nuovo di abusi sessuali, dopo le prime denunce avvenute nel 1993. A portare in tribunale la popstar fu il 13enne Gavin Arvizo ma, alla fine del dibattimento, la popstar venne scagionata da ogni accusa. Il “Thriller” di Michael Jackson conquista di nuovo la top 10 dopo sei decenni di successi X Leggi anche › Michael Jackson e le accuse di pedofilia nel 2005. Sul Nove il documentario “Anatomia di una caduta” Michael Jackson – Anatomia di una caduta la 2a parte stasera in tv.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Sul Nove alle 21.30 la seconda parte del documentario "Anatomia di una caduta" in cui il Re del Pop si difende dalle accuse di Gavin Arvizo

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