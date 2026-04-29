Nuove accuse di abusi sono state rivolte contro Michael Jackson da alcuni membri della famiglia Cascio, considerata una «seconda famiglia» del cantante. Secondo quanto dichiarato, dipendenti e collaboratori dell’artista avrebbero favorito e coperto comportamenti inappropriati. Le accuse sono state rese pubbliche attraverso una dichiarazione ufficiale, senza ulteriori dettagli sui presunti episodi o sui nomi coinvolti. La vicenda si inserisce in un quadro di contestazioni legali in corso.

A parlare, questa volta, sono alcuni membri della famiglia Cascio, per anni considerata molto vicina all’artista, tanto da essere spesso descritta come la sua «seconda famiglia». Dominic Cascio dirigeva un hotel di Manhattan dove la popstar soggiornava spesso, e negli anni Ottanta era diventato suo amico. Michael Jackson andò a trovarlo spesso nella sua casa di Hawthorne, nel New Jersey: Cascio gli presentò la moglie Connie e i suoi figli, che negli anni Novanta frequentarono regolarmente il Neverland Valley Ranch. Ma a febbraio Edward, Dominic e Aldo Cascio, insieme alla sorella Marie-Nicole Porte, hanno intentato una causa presso un...🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Michael Jackson e le nuove accuse di abusi dai fratelli Cascio, la «seconda famiglia» del re del pop

Shocking: MJ's 'Second Family' Files BOMBSHELL Abuse Lawsuit!

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I fratelli Cascio hanno raccontato di aver compreso fin da subito che i comportamenti di Jackson fossero sbagliati, ma di non aver avuto il coraggio di denunciarlo perché intimoriti dalla sua fama: x.com