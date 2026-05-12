Sul martello che ha straziato Fathia c’era ancora il prezzo | contro dei lei una ferocia inaudita

Sono appena passate le otto del mattino quando una signora al bancone di un bar di Vascigliano si accorge di un cliente che, poco prima, aveva utilizzato un coltello per colpire una donna. Sul coltello si vede ancora il prezzo inciso, e le ferite alla vittima sono state descritte come molto profonde. La scena ha attirato l’attenzione di altri presenti, mentre le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per avviare le indagini.

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