Pestava un disabile con un martello | cosa c'è nei verbali contro il poliziotto che ha ucciso Mansouri a Rogoredo

Il poliziotto Cinturrino ha aggredito un disabile con un martello, causando la sua morte a Rogoredo. La causa è stata una presunta aggressione durante un intervento di polizia. Nei verbali si evidenziano comportamenti violenti e pressioni esercitate sull’individuo. Le testimonianze raccolte descrivono una scena di aggressione brutale, con dettagli sulla modalità dell’attacco. Le autorità stanno ora esaminando i documenti per chiarire cosa sia successo quella notte.

Gli interrogatori dei poliziotti indagati per la morte di Mansouri a Rogoredo hanno rivelato pressioni e violenze da parte di Cinturrino, ora in carcere per omicidio volontario. L'agente avrebbe "pestato con un martello un disabile nel bosco". 🔗 Leggi su Fanpage.it Abderrahim Mansouri ucciso da un poliziotto a Rogoredo, si cerca l’altra “figura” che era con lui: disposta l’autopsiaGli investigatori della polizia cercano ancora l’altra persona che era con Abderrahim Mansouri il giorno dell’omicidio a Rogoredo, il 26 gennaio. Rogoredo, fermato per omicidio volontario il poliziotto che ha ucciso MansouriCarmelo Cinturrino, assistente Capo della Polizia di Stato, è stato fermato per aver ucciso Mansouri a Rogoredo. Argomenti correlati Pusher ucciso a Rogoredo, poliziotto: Chiedo scusa a tutti quelli che indossano divisa; Rogoredo, agente conferma ai pm: Cinturrino chiedeva soldi e droga. Il collega di Cinturrino: Si accaniva con un martello pure su un disabileQuando ho visto che stava morendo, ho perso la testa. Lo ha detto oggi l'assistente capo Carmelo Cinturrino, fermato per ... internapoli.it Sul bus senza abbonamento, un 15enne con disabilità lasciato a piedi a VicenzaUn nuovo episodio in provincia di Vicenza mette al centro delle polemiche il trasporto pubblico locale. Zaia: Dov'è finita l'umanità? ... dire.it Le ammissioni di Carmelo Cinturrino davanti al gip e i nuovi verbali dei colleghi del commissariato di Mecenate: ”Pestava un disabile con il martello”. Il Sap restituisce i soldi della raccolta fondi organizzata per lui. #Milano #Rogoredo x.com