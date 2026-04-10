Elia Del Grande è evaso da una struttura di detenzione ad Alba, in provincia di Cuneo, e ha trascorso alcuni giorni alla fuga. Durante questo periodo, si sono verificati due episodi distinti: una fuga e un’ aggressione a una donna di circa 70 anni mentre stava pulendo la tomba del marito. Le autorità stanno valutando anche un’ipotesi di rapina nei confronti di Del Grande.

Dopo l’ evasione da una casa lavoro ad Alba (Cuneo) e la fuga durata qualche giorno, Elia Del Grande rischia ora anche l’accusa di rapina. L’autore della “ strage dei fornai ” che nel 1998 uccise il padre, la madre e il fratello, per cercare di scappare ha rubato un’auto di una donna di 70 anni. Lo stesso mezzo con cui intorno alle 13.30 i carabinieri della Compagnia di Gallarate lo hanno intercettato lungo la provinciale 18. Il 50enne l’ha aggredita mentre stava pulendo la tomba del marito nel cimitero di Lentate, vicino a Sesto Calende (Varese). Arrivato dalla stazione dei treni poco lontana, Del Grande ha visto in lei la vittima ideale. La donna rapinata è ricoverata all’ ospedale di Circolo di Varese dopo essere stata spintonata e aver sbattuto la testa nella caduta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La fuga di Del Grande e l’aggressione a una 70enne mentre puliva la tomba del marito: “Ferocia e violenza inaudita”

Elia Del Grande, l'aggressione a una 69enne durante la fuga: chiesta la convalida del fermoQuesta mattina la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Varese ha avanzato al Gip la richiesta di convalida del fermo per rapina aggravata...

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Temi più discussi: Alba, Elia Del Grande in fuga per la seconda volta in sei mesi; Elia Del Grande in fuga per la seconda volta in sei mesi; Finisce la fuga di Elia del Grande, catturato nel Varesotto. Era alla guida di un'auto rubata; Elia Del Grande è evaso per la seconda volta da una casa lavoro. Chi è il killer della strage dei fornai.

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La fuga di Elia Del Grande: il denaro, la biancheria, gli amici al paese e la donna col bambino. Un buco nero di 4 giorniDopo l’arresto del killer scappato dalla Casa lavoro si cerca chi lo ha aiutato. Anche nel Comune dove uccise i suoi ... milano.corriere.it

Un’amica di Angera avrebbe dato un passaggio a Elia Del Grande da Alba. La ricostruzione della fuga - facebook.com facebook

Elia Del Grande nella sua fuga ha rubato l'auto a una 69enne, ferendola in testa. I parenti della donna aggredita: «Non doveva essere libero» x.com