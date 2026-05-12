Sul lago di Como torna il Memorial Franco Chignoli un piccolo mondiale di calcio Under 11

Dal 22 al 24 maggio sul lago di Como si svolge la quinta edizione del Memorial Franco Chignoli, un torneo internazionale di calcio Under 11. La competizione si tiene presso il Centro Eracle FC di Casnate con Bernate e dura tre giorni. Sono previste squadre di diversi paesi che partecipano a questa manifestazione dedicata ai giovani calciatori. L'evento si svolge in un contesto di sport e rispetto delle regole.

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