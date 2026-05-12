Dopo la vittoria del Barcellona in Liga, le strade della città catalana sono diventate il palcoscenico di una grande festa. Tra svapo, risate e pizza sul bus, il portiere ha catturato l’attenzione come protagonista della giornata. La celebrazione ha coinvolto i tifosi e i giocatori, creando un’atmosfera di entusiasmo generale. La vittoria ha portato all’apertura di festeggiamenti spontanei lungo le vie della città.

La festa per la vittoria della Liga conquistata dal Barcellona di Flick ha trasformato le strade della città catalana in un’enorme celebrazione blaugrana. Sul pullman scoperto che ha attraversato Barcellona tra cori e bandiere, uno dei protagonisti assoluti è stato Wojciech Szcz?sny, scatenato accanto al connazionale Robert Lewandowski. Svapo, sigarette in tasca e zero filtri. Il portiere polacco ha vissuto la parata senza filtri, tra risate, musica e continui momenti immortalati dalle telecamere. Già noto per aver parlato apertamente del suo rapporto con il fumo sin dal suo arrivo in Catalogna, Szcz?sny è apparso più volte mentre svapava durante i festeggiamenti, senza preoccuparsi troppo della visibilità pubblica della scena.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Szcz?sny è l’anima della festa del Barcellona per la Liga: tra svapo, risate e pizza sul bus è il vero mattatore

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Leggi anche: Szcz?sny è l’anima della festa del Barcellona tra svapo, risate e cibo sul bus: è il vero mattatore

Pizza Slice Recensione: Il gestionale italiano tra caos, risate e pizzeria perfettaPizza Slice non è il classico simulatore di cucina, ma una vera e propria avventura gestionale italiana che mescola strategia, humor e ritmo...

Argomenti più discussi: Szcz?sny è l'anima della festa del Barcellona tra svapo, risate e cibo sul bus: è il vero mattatore; Szcz?sny è l'anima della festa del Barcellona per la Liga: tra svapo, risate e pizza sul bus è il vero mattatore; Barcellona, Szczesny consiglia Lewandowski: Juventus? No, meglio il ritiro. Arriverebbero offerte migliori.

Szcz?sny è l’anima della festa del Barcellona tra svapo, risate e cibo sul bus: è il vero mattatoreLa festa per la vittoria della Liga del Barcellona ha trasformato le strade della città catalana in un’enorme celebrazione a tinte blaugrana. Sul pullman scoperto che ha attraversato la città tra cori ... fanpage.it