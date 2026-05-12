Sudafrica vento a 110 km h devasta George | blackout e scuole chiuse

Un forte vento ha raggiunto i 110 kmh nella regione, causando danni estesi a George. Alberi abbattuti e linee elettriche interrotte hanno provocato blackout in diverse zone della città. In risposta all’emergenza, tutte le scuole sono state chiuse temporaneamente per motivi di sicurezza. I tecnici stanno lavorando per ripristinare l’energia elettrica, ma la presenza di numerosi ostacoli rende il lavoro complesso.

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? Punti chiave Come faranno i tecnici a ripristinare la luce tra gli alberi caduti?. Quali misure hanno costretto alla chiusura improvvisa di tutte le scuole?. Perché tre camion si sono ribaltati sulla strada statale N2?. Cosa è successo esattamente all'insediamento di Varkieskraal durante la tempesta?.? In Breve Chiusura scuole pubbliche Capo Occidentale martedì 12 maggio per danni strutturali.. Tre camion ribaltati sulla statale N2 nel tratto di Riversdale.. Insediamento informale di Varkieskraal a Kannaland quasi completamente raso al suolo.. Gerhard Otto coordina emergenze per blackout e alberi caduti a George.. Raffiche di vento a 110 kmh hanno devastato George e l’intera area della Garden Route in Sudafrica, scoperchiando edifici e causando blackout diffusi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sudafrica, vento a 110 km/h devasta George: blackout e scuole chiuse ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Allerta meteo per vento e temporali, scuole chiuse in Italia: ecco in quali ComuniL’Italia fa i conti con una nuova fase di maltempo, con una lunga coda invernale che continua a colpire la Penisola. Pioggia e vento gelido, allerta arancione per il maltempo: scuole chiuse in tre ComuniIl bollettino della protezione civile indica il pericolo dettato dal peggioramento delle condizioni meteo per l’intera giornata del 1 aprile.